Corea Nord: Cina, denuclearizzazione e riavvio negoziati

(ANSA) - PECHINO, 23 APR - La Cina insiste sulla eliminazione della armi nucleari dalla penisola coreana e continuerà a premere per il riavvio del tavolo negoziale a Sei in stallo da fine 2008. Lo ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi, in Grecia per un forum sulle antiche civiltà, parlando degli arsenali atomici in possesso di Pyongyang. "Recentemente, le parole e le azioni di protesta o confronto sono state abbastanza, abbiamo bisogno di chiamare la pace e la ragione. La Cina non sarà influenzata dalle parole e continuerà a giocare il suo ruolo", ha affermato Wang durante la conferenza stampa ad Atene con la controparte ellenica, Nikos Kotzias. Malgrado la Cina non sia il focus della corrente situazione e in possesso delle chiavi per risolvere la questione, "ha preso un doveroso approccio verso la penisola di pace e di stabilità della regione. Se il resto delle parti coinvolte sostengono ancora con sincerità la pace e la stabilità, offrano per cortesia le proprie soluzioni".