(ANSA) - CASERTA, 23 APR - Luigi di Maio (M5s) rilancia alle Ong l'accusa di avere interessi nel 'business' dei viaggi dei migranti e di aver "trasportato criminali" e accusa lo scrittore Roberto Saviano "e gli altri" di ipocrisia. Saviano risponde accusando Di Maio di cercare i voti "di tutti quelli che i migranti li vorrebbero morti in fondo al mare" e prendendolo in giro su Facebook per il suo lapsus sul "Venezuela" di Pinochet. Il direttore generale di Amnesty International, Gianni Rufini, replica indignato a quello che definisce "solo fango e calunnie": "In questo momento e ormai da tempo le Ong stanno salvando vite in mare; e a chi parla di accordi per il trasporto di criminali o a intese sottobanco con scafisti o con associazioni criminali chiedo di portare le prove". La Lega Nord, intanto, ha presentato un esposto contro le Ong.