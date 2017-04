Libia: fonte, Al-Ghweil controlla una buona parte di Tripoli

(ANSA) - IL CAIRO, 23 APR - Presenza amministrativa in alcuni edifici ministeriali e militare in diverse parti della capitale oltre che a Misurata, la città ago della bilancia della crisi libica: così una fonte del non-riconosciuto Governo di salvezza nazionale (Gsn o Nsg) libico ha descritto il peso dell'esecutivo dell'ex-premier Khalifa Al-Ghweil. "Il governo di salvezza lavora ancora in maniera quasi normale attraverso qualche ministero", ha detto la fonte all'ANSA preferendo restare anonima ma citando come esempio i dicasteri della Difesa, Istruzione superiore ed Esteri. Circa la "forza" che sostiene l'esecutivo - ha aggiunto - "essa è presente nella maggior parte delle zone della capitale, in particolare a sud ed est", fra l'altro "all'aeroporto internazionale". "Queste forze hanno evitato di farsi coinvolgere nei sanguinosi scontri" accaduti "con gruppi armati che appoggiano al Sarraj", ha sostenuto ancora la fonte riferendosi implicitamente al premier riconosciuto dall'Onu.