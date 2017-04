(ANSA) - NEW YORK, 23 APR - Il presidente americano Donald Trump e' determinato ad insistere sul muro ai confini col Messico, chiedendo che le risorse necessarie vengano stanziate nella legge a cui sta lavorando il Congresso per evitare lo 'shutdown' del governo federale. Lo ha detto in un'intervista alla Cbs il segretario alla sicurezza nazionale John Kelly. Le parole di Kelly nascondono le divisioni sul progetto del muro all'interno dell'amministrazione e dei repubblicani a Capitol Hill, lasciando intravedere uno scontro in vista della scadenza del prossimo fine settimana in cui si dovranno assicurare al governo le risorse necessarie per evitare la paralisi.