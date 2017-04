Svizzera: dramma familiare, morti tre italiani

(ANSA) - GINEVRA, 23 APR - Tre persone sono morte in circostanze ancora da chiarire ieri a Unterseen, nel cantone svizzero di Berna. Le tre vittime, una coppia e un uomo, sarebbero Pasquale Orefice, sua moglie Anna Esposito e il fratello di quest'ultima. La polizia svizzera, che non ha fornito indicazioni sull'identità delle vittime, li ha trovati in fin di vita nell'appartamento della coppia. Al momento non vi sono indizi che lascino pensare all'intervento di terze persone e in circostanze ancora da chiarire gli inquirenti ipotizzano un "reato violento". Secondo il sito web del quotidiano locale Berner Zeitung, la coppia di origini napoletane risiedeva da decenni nell'appartamento di Unterseen. L'uomo lavorava presso una ditta del luogo, nel settore ittico stando ad alcuni media. Era prossimo alla pensione e la coppia prevedeva di tornare in Italia. Altre fonti di stampa riferiscono che il fratello della donna era arrivato da poco in Svizzera per cercare lavoro e che era ospite della sorella.