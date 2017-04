Bimbo cade in Darsena a Milano, salvato da agente polizia

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Oggi pomeriggio un sostituto commissario della Polizia di Stato ha salvato la vita di un bambino scivolato accidentalmente nelle acque della Darsena. La mamma stava passeggiando in compagnia dei due figli minorenni in piazza XXIV Maggio, quando improvvisamente il piccolo, di 5 anni, è scivolato in acqua. Il poliziotto, un 54enne libero dal servizio che lavora in Prefettura, è intervenuto e ha evitato la tragedia, afferrandolo insieme alla collaborazione di un cittadino, che poi si è allontanato. Per gli accertamenti medici il bambino è stato trasportato, in codice verde, alla Clinica De Marchi.