(ANSA) - KABUL, 24 APR - Il Segretario della Difesa Usa, Jim Mattis, si trova in visita in Afghanistan per fare il punto sulla lotta al terrorismo. Secondo fonti governative a Kabul, Mattis, che sta preparando il dossier afghano per il presidente Donald Trump, incontrerà i vertici afghani della Difesa e delle forze armate, nonché il capo delle Forze americane in Afghanistan (USFOR-A), generale John Campbell. L'arrivo del capo del Pentagono avviene ad appena tre giorni da un cruento attacco dei talebani ad una caserma della provincia di Balkh in cui sono stati uccisi 150 soldati, operazione che è costato il posto al ministro della Difesa e al capo dello Stato maggiore dell'esercito afghani.