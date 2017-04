(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 APR - Sono 1.273 le persone arrestate nell'ultima settimana in Turchia in operazioni antiterrorismo. Lo rende noto un bollettino del ministero degli Interni di Ankara. Oltre mille sono i sospetti legati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Altri 185 sono finiti in manette in 321 operazioni contro presunti affiliati e fiancheggiatori del Pkk, durante le quali sono anche stati uccisi 53 ribelli curdi. Agli arresti sono finiti anche 47 sospetti membri dell'Isis e 26 militanti di gruppi di estrema sinistra.