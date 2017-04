(ANSA) - COMO, 24 APR - Momenti di paura questa mattina a Lomazzo sull'autostrada Pedemontana dove un pullman di turisti tedeschi ha preso fuoco all'altezza dello svincolo con la A9. Non ci sono feriti: tutte le 50 persone a bordo sono riuscite a scendere prima che le fiamme divorassero il pullman. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco di Como, Lomazzo e Busto Arsizio. Il traffico lungo l'autostrada è stato interrotto. Il pullman ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada da Malpensa in direzione A9 e si è fermato a pochi metri dall'uscita per la Como-Chiasso.