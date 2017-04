Dopo il 25 aprile in arrivo piogge e temporali

Bel tempo fino a domani 25 aprile, ma da mercoledì sull' Italia arriverà una perturbazione dal Nord Europa che porterà freddo e pioggia.

La conferma viene dal meterologo di 3BMeteo, Edoardo Ferrara: ''una perturbazione in arrivo dal Nord Europa e accompagnata da aria più fredda porterà ad un sensibile peggioramento sul Nord Italia nella giornata di mercoledì. Con piogge diffuse, anche intense e abbondanti specie su alta Lombardia, Triveneto, Levante Ligure dove si potranno superare picchi di 80-100mm; nevicate talora copiose sono inoltre attese sulle Alpi in calo fin sotto i 1800-2000m. Piogge e rovesci si estenderanno anche all’alta Toscana mentre sarà ancora in attesa il resto del Centrosud, con tempo più stabile, molto mite e punte di oltre 24-25 C su adriatiche, Sardegna e Sicilia».

Giovedì la perturbazione raggiungerà anche le regioni del centro e venerdì le regioni più meridionali. Si prevede anche un brusco calo delle temperature con predite fino a 8 gradi.

