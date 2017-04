Gb: 10 anni dopo spunta pista trafficanti per piccola Maddie

(ANSA) - LONDRA, 24 APR - Spunta una nuova, fantomatica pista a dieci anni dalla scomparsa della piccola Maddie McCann, la bimba inglese di 3 anni sparita nel maggio 2007 da un resort in Portogallo dove era in vacanza con i genitori e il cui caso non ha mai smesso di far scalpore in Gran Bretagna. Stavolta, a parlare è un ex poliziotto, citato con un sensazionalistico titolo di prima pagina dal tabloid Daily Mirror, stando al quale Maddie potrebbe essere stata rapita da trafficanti di bambini e portata in Africa per essere poi "venduta a una famiglia ricca". La tesi si basa sull'idea che la rotta fra il Portogallo e l'Africa sia familiare ai trafficanti. Ma elementi concreti non sembrano essercene. Mentre nella girandola dei sospetti, un altro ex poliziotto - in questo caso portoghese - si spinge a dire a un secondo tabloid che Maddie sarebbe al contrario morta e il suo corpo sarebbe stato "nascosto" per imperscrutabili motivi da agenti dei servizi segreti britannici dell'MI5.