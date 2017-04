(ANSA) - MOSCA, 24 APR - "Noi siamo ancora impegnati nella ripresa della cooperazione piena con l'Unione europea, il nostro più grande partner commerciale ed economico, e con paesi che con i quali abbiamo molto in comune in termini di storia, cultura e valori": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov incontrando a Mosca l'alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini. Russia e Unione europea possono cooperare nella lotta al terrorismo, ma anche sulla Siria e sulla Libia, nonostante i diversi punti di vista sul conflitto ucraino e sulla Crimea, ha detto Mogherini.