Bilancio Ue: da domani dibattito su fondi strutturali

(ANSA) - BRUXELLES, 24 APR - Con il Consiglio affari generali di domani a Lussemburgo si apre il dibattito sul futuro dei fondi di coesione in vista del bilancio pluriennale dell'Ue post-2020. La questione principale, per alcuni paesi tra cui Italia e Germania, è quella di stabilire un legame tra i fondi a favore delle regioni meno sviluppate d'Europa e la solidarietà che i governi europei devono mostrare anche nelle questioni dell'immigrazione. In una bozza di conclusioni del Consiglio è attualmente indicato come primo obiettivo quello di sottolineare i benefici creati dai fondi, che rappresentano la posta più ingente del bilancio europeo dopo la politica agricola comune. Una prima proposta sulle dimensioni e gli obiettivi della nuova politica di coesione dovrà essere presentata dalla Commissione entro la fine dell'anno e, secondo quanto indicato da fonti diplomatiche europee, già domani "ci si attende" che alcuni governi possano "sollevare la questione del legame" tra i fondi e la solidarietà per le politiche migratorie.