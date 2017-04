(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Politici e giornalisti, filosofi e pseudo-artisti che da ieri sera ripetono che "il pericolo per l'Europa sono i populisti". E chissenefrega dei terroristi... Idioti e servi. Mentre i banchieri festeggiano Macron (salgono l'Euro e la Borsa) il 40% degli operai e degli agricoltori ieri ha votato per la Le Pen. Forza Marine! P.s. Da notare che in Francia i candidati che vogliono cambiare l'Euro e le politiche folli di Bruxelles hanno preso il 48% dei voti". Lo scrive, in un post su Facebook, il leader della Lega Nord Matteo Salvini.