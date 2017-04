(ANSA) - VIBO VALENTIA, 24 APR - Attimi di paura sull' autostrada Salerno-Reggio Calabria dove un autobus della ditta Lirosi, in servizio tra Catanzaro e Gioia Tauro, è andato a fuoco, per cause in corso di verifica da parte degli inquirenti, quando era giunto a circa un chilometro dallo svincolo di Sant' Onofrio. A bordo c'erano i due autisti ed un passeggero che hanno abbandonato il mezzo mettendosi in salvo prima che le fiamme divampassero e distruggessero l'autobus partito da Catanzaro verso le 13.30. L'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale ha consentito di evitare ulteriori conseguenze. (ANSA).