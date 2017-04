(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Sul ruolo di alcune ONG nel Mediterraneo non chiedo di far luce solo io, non chiede di far luce solo il Movimento 5 Stelle, lo chiedono soprattutto un'inchiesta della magistratura di Catania e due rapporti dell'agenzia Frontex che conosciamo grazie al Financial Times. Chi reagisce chiudendosi a riccio o minacciando, evidentemente ha qualcosa da nascondere". Lo scrive, in un post su Facebook il vice presidente della Camera M5S Luigi Di Maio tornando sul caso del ruolo delle Ong sulle rotte dell'immigrazione.