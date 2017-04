(ANSAmed) - BEIRUT, 24 APR - Il leader di al Qaida Ayman Zawahiri ha invitato i miliziani in Siria a prepararsi a una "guerra lunga" e a serrare le file "con pazienza" per "combattere con azioni di guerriglia" contro "i crociati e i loro alleati". In un audio messaggio diffuso su Internet nelle ultime ore, il capo dell'organizzazione fondata da Osama bin Laden si rivolge ai jihadisti in Siria affermando che "l'Occidente e i suoi alleati cercano di limitare l'espansione islamica" nella regione. Tra gli "alleati dell'Occidente" Zawahiri indica esplicitamente l'Iran e il presidente siriano Bashar al Assad.