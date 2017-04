(ANSA) - ROMA, 24 APR - Colloquio telefonico nel pomeriggio tra il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il candidato alle presidenziali francesi Emmanuel Macron. Nel corso della telefonata Gentiloni - rendono noto fonti di Palazzo Chigi - ha espresso soddisfazione per un risultato, quello francese, che suscita speranza. I due hanno condiviso l'obiettivo di lavorare insieme per far sì che l'Europa sia all'altezza delle sfide economiche e delle domande sociali dei cittadini.