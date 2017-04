(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il comandante in capo delle forze statunitensi in Afghanistan "non ha smentito le indiscrezioni secondo le quali i talebani afghani stanno ricevendo armi e altri aiuti dalla Russia". Lo scrive il Washington Post citando le parole del generale John Nicholson, che a una domanda diretta in conferenza stampa a Kabul ha risposto: "Continuiamo ad avere informazioni su questa assistenza. Chiunque armi gli insorti non contribuisce a una soluzione pacifica del conflitto". Fonti militari dicono al Wp che la Russia ha incrementato le forniture negli ultimi 18 mesi.