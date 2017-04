Kenya: scontro tra bus e camion, almeno 27 morti

(ANSA) - NAIROBI, 25 APR - Almeno 27 persone sono morte nello scontro tra un autobus di linea e un camion avvenuto lungo la strada che collega Nairobi e il porto di Mombasa, in Kenya. In base a quanto ha riferito Leornard Kimaiyo, capo della polizia di Kambu, nella contea di Maukeni, il bus era diretto a Mombasa e il camion si trovava nella direzione opposta quando è avvenuto lo schianto, per cause ancora da accertare. Gli incidenti stradali uccidono circa 3mila persone all'anno in Kenya. Le morti sono aumentate negli ultimi anni nonostante il giro di vite imposto sulla guida in stato di ebbrezza, incluso multe più severe e l'alcol test nei posti blocco della polizia.