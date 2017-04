Il Papa paga la spiaggia per un anno ai disabili a Focene

Il Papa ha donato un contributo per la «spiaggia speciale» di Focene, frazione di Fiumicino (Roma), lo stabilimento balneare «La Madonnina» davvero accessibile a tutti, anche ai disabili: le strutture e il personale, volontario, sono pensati per accogliere i disabili. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l’affitto annuale della spiaggia - è stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga «Opera d’Amore» che gestiste lo stabilimento. Lo riferisce un comunicato dell’elemosiniere pontificio, mons. Konrad Krajewski, che ha consegnato il dono del Papa alla «Madonnina».

Lo stabilimento «La Madonnina» sorge a Focene, frazione di Fiumicino, a due passi da Roma, nella diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina. La colonia marina, gestita totalmente da volontari, garantisce anche un presidio medico e personale specializzato proveniente dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, che assicura il bagno assistito ai disabili.

Tutta la spiaggia è munita di passerelle che permettono di raggiungere autonomamente ognuno dei servizi in essa offerti (snack bar, spogliatoio, bagni, docce, zone d’ombra), fornita di pedane che consentono l’accesso autonomo agli ombrelloni e ai lettini (adeguatamente rialzati), con la possibilità di giungere fino al bagnasciuga e al mare.

Lo stabilimento - che non ha scopi di lucro, perchè tutti gli incassi sono reinvestiti nel progetto - è aperto durante tutta la stagione balneare dalle 9 alle 19, in qualsiasi giorno della settimana.

Alla base della colonia marina, spiegano gli organizzatori, c'è «l'idea di creare non uno stabilimento "ghetto", ma una spiaggia senza barriere sia architettoniche che mentali, dove tutti possano godere insieme del mare ed i suoi tantissimi benefici», e «si riscopre l’importanza della cura dell’altro, la riscoperta dell’unicità dell’essere umano a prescindere che sia disabile o normodotato. Si riscopre quanto ogni individuo è fonte di benessere per l’altro, se solo si pone in ascolto delle esigenze altrui».

Il Papa ha inviato il denaro che coprirà le spese per l'affitto di un anno, accompagnato da un messaggio nel quale impartisce la benedizione ai volontari ed in speciale modo alle persone disabili e alle loro famiglie.