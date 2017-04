'Ultimatum' Netanyahu a ministro tedesco

(ANSA) - BERLINO, 25 APR - "Sarebbe deplorevole se si arrivasse a una disdetta dei colloqui". E' quanto detto il ministro degli Esteri tedesco Sigmar Gabriel, replicando con la ZDF alla richiesta del premier israeliano Benyamin Netanyahu di cancellare l'incontro con le ong pacifiste Breaking the silence' e 'B'Tselem' programmato oggi. Il premier, gli ha dato un ultimatum, "scelga fra me e loro". "Non me lo so quasi immaginare, perché sarebbe davvero deplorevole", ha insistito sostenendo che è "assolutamente normale che si incontrino anche dei rappresentanti della società civile" nelle visite all'estero. Se però davvero la bilaterale dovesse saltare, "non sarebbe una catastrofe", questo non altererebbe le relazioni fra i due paesi, ha assicurato Gabriel: "Il mio rapporto con Israele non cambia". L''ultimatum' è stato criticato dal capo dell'opposizione israeliana Isaac Herzog.