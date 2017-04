Quindicenne tenta rapina a Taranto, bloccato da passanti

(ANSA) - TARANTO, 25 APR - Un ragazzino di poco più di 15 anni, armato di pistola e con il volto coperto, ieri sera ha tentato di compiere una rapina in una tabaccheria di via Oberdan a Taranto. Il minore è stato però affrontato all'esterno da alcuni passanti che lo hanno circondato e disarmato, bloccandolo nonostante il suo vano tentativo di divincolarsi e darsi alla fuga. Poco dopo sono giunti sul posto i poliziotti della sezione Falchi, che hanno preso in consegna il baby-rapinatore e hanno recuperato e sequestrato l'arma, risultata essere una pistola-giocattolo priva del tappo rosso, e una calza di colore grigio. Il 15enne è stato condotto negli uffici della Questura e dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnato al suo domicilio e affidato ai genitori in regime cautelare della permanenza in casa.