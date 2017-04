Trovata morta in casa, un uomo condotto in caserma

(ANSA) - PALERMO, 25 APR - Una donna di 72 anni è stata trovata morta in casa, in una pozza di sangue, dai carabinieri. Il corpo era sul pavimento in un appartamento di via Salvator Rosa, a Bagheria (Palermo). Gli uomini dell'Arma sono intervenuti dopo aver ricevuto la telefonata di una donna, probabilmente una vicina di casa della vittima. I carabinieri hanno condotto in caserma un uomo.