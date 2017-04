25 aprile: Milano, corteo unitario per Europa e Pace

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Europa, Pace e Costituzione: questi i temi del corteo nazionale di Milano per il 25 aprile e per il 70/mo della Costituzione Italiana. Ad aprire la manifestazione, a cui partecipa il presidente del Senato Pietro Grasso, i gonfaloni di Milano e della Città Metropolitana con il sindaco Giuseppe Sala, seguiti dai medaglieri delle associazioni partigiane e del Comitato permanente antifascista, che a Milano raggruppa tutte le associazioni legate alla Resistenza. Presenti i segretari Cgil Susanna Camusso e Uil Carmelo Barbagallo, la Brigata Ebraica, 'protetta' dai City Angels, e seguita dallo spezzone di 'Noi patrioti d'Europa' composto dai militanti del Pd, e non solo, con magliette, cappellini e bandiere blu dedicate all'Ue. Con loro anche una delegazione di En Marche, il movimento di Emmanuel Macron. Numerosi i rappresentanti di Mdp, da Pierluigi Bersani a Massimo D'Alema, da Roberto Speranza a Enrico Rossi, che sfilano assieme a Giuliano Pisapia. In corteo anche il movimento palestinese Bds. (ANSA).