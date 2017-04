Migranti: Oim, 1089 morti nel 2017 nel Mediterraneo

(ANSA) - GINEVRA, 25 APR - Dall'inizio dell'anno, 1.089 migranti e rifugiati sono morti nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa via mare. Lo rivelano gli ultimi dati resi noti oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim). Nello stesso periodo (1 gennaio-23 aprile 2017), un totale di 43.204 migranti e rifugiati sono entrati via mare in Europa, l'80% dei quali in Italia (36.851) ed il resto in Spagna e in Grecia.