Brexit: accordo 27 su linee guida, resta scoglio Irlanda

(ANSA) - BRUXELLES, 25 APR - Tra gli sherpa dei 27 è stato raggiunto "un ampio consenso generale" sulle linee guida politiche per il negoziato europeo sulla Brexit, che saranno validate giovedì dal Consiglio Affari Generali e definitivamente approvate sabato dal vertice straordinario a Bruxelles. Lo indicano fonti europee specificando che nell'ultima riunione di ieri è stato messo a punto il linguaggio per i permessi permanenti di residenza ed stato chiarito che per i servizi finanziari dovrà essere raggiunto un "accordo separato" successivamente al negoziato per l'uscita del Regno Unito. Le fonti sottolineano che lo "scoglio principale" sul percorso del negoziato resta quello della frontiera tra Irlanda e Irlanda del Nord, nonché quelle tra Gibilterra e Spagna e delle due basi militari britanniche a Cipro.