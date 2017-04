Maltempo, allerta pioggia su Lombardia

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Pioggia in arrivo a partire da stasera sulle regioni settentrionali. L'avviso di allerta meteo arriva dalla Protezione civile. La perturbazione atlantica che si sta avvicinando all'area alpina è la causa del peggioramento, già in atto, che porterà significative precipitazioni da questa notte sul nord-ovest e, nella giornata di domani, piogge diffuse, localmente anche intense, sui settori alpini e prealpini centro-orientali. Previste, dalla serata di oggi, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, accompagnate da forti raffiche di vento, su Piemonte e Lombardia, in estensione domani a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per domani, prevista allerta arancione su alcune zone nord-orientali della Lombardia. Allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Toscana settentrionale, sul nodo idraulico di Milano e su Alta Valtellina, Valchiavenna, lago di Como e Prealpi occidentali in Lombardia e sul Piemonte settentrionale.