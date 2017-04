Si impicca con la figlia di 11 mesi in diretta su Facebook

Un ventunenne thailandese ha impiccato la figlia di 11 mesi e poi sè stesso in diretta live su Facebook. E’ successo ieri sera a Phuket, come riporta il Bangkok Post, in un hotel abbandonato che la popolazione locale già credeva infestato dai fantasmi. La polizia ha trovato i due cadaveri nell’ex hotel Peninsula, dopo che la moglie dell’uomo aveva denunciato l’esistenza del macabro video. L’omicidio- suicidio è avvenuto qualche ora dopo uno screzio tra i due coniugi. Il video è rimasto in rete diverse ore. Il video era stato segnalato alla donna da un suo fratello maggiore che l’aveva visto sul social network. Nonostante la scoperta del fatto avvenuta questa mattina, nel pomeriggio il video era ancora visibile su alcuni profili Facebook che l’avevano rilanciato.