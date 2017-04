Si impicca con la figlia di 11 mesi su Facebook

(ANSA) - BANGKOK, 25 APR - Un ventunenne thailandese ha impiccato la figlia di 11 mesi e poi sé stesso in diretta live su Facebook. E' successo ieri sera a Phuket, come riporta il Bangkok Post, in un hotel abbandonato che la popolazione locale già credeva infestato dai fantasmi. La polizia ha trovato i due cadaveri nell'ex hotel Peninsula, dopo che la moglie dell'uomo aveva denunciato l'esistenza del macabro video. L'omicidio- suicidio è avvenuto qualche ora dopo uno screzio tra i due coniugi. Il video è rimasto in rete diverse ore.