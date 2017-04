Francesi in Italia hanno votato per Macron, Le Pen quarta

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Emmauel Macron è arrivato in testa al primo turno delle presidenziali nel voto dei francesi residenti in Italia, sfiorando il 42%. Solo quarta la leader del Front National, Marine Le Pen, che ha ottenuto l'11% delle preferenze, dopo il candidato di centrodestra François Fillon (secondo con il 21,45%) e quello della sinistra alternativa, Jean-Luc Mélenchon (14,14%). Si tratta dei dati forniti dal Quai d'Orsay. Gli elettori francesi in Italia sono stati 11.295. In generale, Macron è arrivato primo nel voto all'estero, Le Pen quinta, superata anche dal candidato socialista Benoit Hamon.