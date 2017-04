Ivanka a Berlino difende Trump, mormorio dissenso in platea

(ANSA) - BERLINO, 25 APR - Un mormorio di dissenso in sala ha accolto la difesa di Ivanka Trump del padre a proposito della sua visione delle donne. Di fronte alle assicurazioni di Ivanka - che ha affermato che il presidente degli Stati Uniti sa bene che "le donne sanno fare un buon lavoro proprio come gli uomini" e che questo atteggiamento verrà confermato anche nel suo ruolo di presidente - c'è stata una reazione contenuta ma ben percepibile di disaccordo da parte del pubblico che ascoltava la 'first daughter'. Ivanka è intervenuta al W20 con la cancelliera Angela Merkel, Christine Lagarde e la regina Maxima d'Olanda.