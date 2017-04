Siria: Parigi, 'Damasco dietro attacco con sarin'

(ANSA) - PARIGI, 26 APR - Damasco è responsabile dell'attacco chimico del 4 aprile contro la città di Khan Sheikhun in Siria, secondo i servizi di informazione francesi. "Non ci sono dubbi sull'uso di gas sarin - ha detto il ministro degli Esteri, Jean-Marc Ayrault - e non ci sono dubbi neppure sulla responsabilità del regime siriano, tenendo conto del procedimento di fabbricazione del sarin utilizzato". Una settimana fa Ayrault aveva annunciato di avere "le prove" della responsabilità di Damasco nell'attacco che ha provocato oltre 80 morti.