Papa: sarebbe bello se più tecnologia portasse più equità

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 APR - "Come sarebbe bello se alla crescita delle innovazioni scientifiche e tecnologiche corrispondesse anche una sempre maggiore equità e inclusione sociale!", "se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno!", "che la fraternità, questa parola così bella e a volte scomoda, non si riducesse solo a assistenza sociale, ma diventasse atteggiamento di fondo nelle scelte a livello politico, economico, scientifico, nei rapporti tra le persone, tra i popoli e i Paesi". Lo dice il Papa in un videomessaggio alla TED2017 di Vancouver, intitolata quest'anno "The future you". "Solo l'educazione alla fraternità, a una solidarietà concreta, - prosegue il Papa può superare la 'cultura dello scarto', che non riguarda solo il cibo e i beni, ma prima di tutto le persone che vengono emarginate da sistemi tecno-economici dove al centro, senza accorgerci, spesso non c'è più l'uomo, ma i prodotti dell'uomo".