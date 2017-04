10 anni dal caso Maddie. E ora Scotland Yard segue una nuova pista

La polizia britannica sta lavorando ancora su una «pista d’indagine significativa» emersa sul caso della scomparsa della piccola Maddie McCann, la bimba di 3 anni sparita il 3 maggio 2007 da un resort in Portogallo dove era in vacanza con i genitori. Lo ha detto ieri sera Mark Rowley, numero 2 di Scotland Yard, pur ammettendo che sono state scagionate da ogni sospetto anche le ultime tre persone interpellate in questi mesi