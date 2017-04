Turchia: 3.224 mandati di cattura contro rete Gulen

(ANSAmed) - ISTANBUL, 26 APR - Sono 3.224 i mandati di cattura emessi nell'ambito della maxi-operazione in corso in queste ore in Turchia contro la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo riferiscono fonti di sicurezza. Gli arresti già compiuti sono 1.009, secondo quanto annunciato dal ministro degli Interni di Ankara, Suleyman Soylu.