Pd: Renzi, venite ai gazebo, si sceglie il candidato premier

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Tra quattro giorni si svolgeranno le primarie per individuare in modo democratico il segretario del Pd per i prossimi quattro anni: il vincitore sarà anche il leader candidato a Palazzo Chigi alle prossime elezioni". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. "In molti vogliono farci credere che il risultato sia già scritto. E lo fanno per allontanare molti di voi dai gazebo, domenica, dalle 8 alle 20. Non caschiamoci, vi prego! Il passaggio di domenica è fondamentale e abbiamo molto bisogno dell'impegno di voi tutti".