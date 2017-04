Francia: Melenchon non si schiera al ballottaggio

(ANSA) - PARIGI, 26 APR - A prescindere da quale sarà il risultato della consultazione che sta andando avanti fra gli aderenti al suo movimento 'France Insoumise', il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Melenchon, non dirà per chi vota al secondo turno delle presidenziali, il 7 maggio. Lo si è appreso oggi, proprio mentre salgono di livello le polemiche per l'atteggiamento di Melenchon, che rifiuta di aderire al 'Fronte repubblicano', destra e sinistra che fanno sbarramento insieme contro l'estrema destra.