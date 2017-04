Cavalcavia crolla su auto Cc: chiesto stop pedaggi A6-A33

(ANSA) - TORINO, 26 APR - L'esenzione dal pedaggio per pendolari e mezzi pesanti sull'autostrada A6 Torino-Savona e A33 Asti-Cuneo, nella tratta Cuneo-Massimini-Marene. Questa la richiesta che Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comuni di Cuneo, Fossano e Bra hanno avanzato al Ministero dei Trasporti in seguito al crollo del ponte della tangenziale di Fossano. E' quanto emerso nel corso dell'incontro di oggi alla presenza del ministro Enrico Costa, che si è impegnato a seguire la richiesta. La tangenziale di Fossano resta chiusa, con gravi disagi alla circolazione, e la riapertura non è prevista in tempi brevi. Una situazione aggravata dalla contestuale chiusura del collegamento da Fossano alla Torino-Savona per lavori di manutenzione che non saranno ultimati prima del mese di luglio. Di qui l'esenzione dal pedaggio, chiesta in considerazione dell'eccezionale gravità della situazione. (ANSA).