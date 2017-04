Smartphone, i giovani italiani sono meno "dipendenti" in Europa

Non è vero che i giovani italiani siano "smartphone-dipendenti": lo ha accertato una ricerca di Uniplaces, società attiva nel settore degli affitti per studenti universitari, che ha intervistato oltre 1.500 ragazzi in tutta Europa per conoscere il loro rapporto con il loro cellulare.

E’ emerso che i ragazzi italiani sono campioni di "resistenza": il 53% di loro dichiara di poter «tranquillamente» fare a meno di utilizzare lo smartphone «per un intero giorno», mentre il 24% è convinto di poter resistere anche per più giorni. Solo il 23% pensa di «non poter restare nemmeno un giorno» senza telefono. I giovani italiani si affermano come i meno smartphone-dipendenti d’Europa, tallonati dai coetanei spagnoli che presentano percentuali molto simili (il 24% resisterebbe meno di un giorno senza usare lo smartphone).

Stando alla ricerca, all’altro capo della classifica si trovano i ragazzi britannici: il 55% di loro dichiara di non poter fare a meno del telefono per un giorno intero. Facendo una media a livello europeo, gli smartphone-dipendenti (intesi come coloro che hanno dichiarato di non poter resistere per un giorno senza il proprio dispositivo) sono il 33% del totale.

Il segreto dei ragazzi italiani sta probabilmente nell’uso che fanno del proprio device. Lo utilizzano principalmente per mettersi in contatto con altre persone. «Mantenere i rapporti con gli amici» è indicato come uno dei maggiori utilizzi dal 70% degli intervistati italiani. E’ invece considerato secondario "telefonare": solo il 38% dei giovani italiani afferma di utilizzare il proprio device per chiamare, in linea con la media europea (37%). La tendenza appare particolarmente accentuata in Germania, dove la percentuale di chi usa il telefono soprattutto per telefonare scende al 25%.

Rispetto agli altri Paesi europei, in Italia riscuotono scarso successo i giochi: solo il 9% degli intervistati li considera una delle principali attività per cui utilizza lo smartphone.