Venezuela: nuova protesta di piazza oggi a Caracas

(ANSA) - CARACAS, 26 APR - L'opposizione venezuelana ha convocato una nuova protesta di piazza contro il governo di Nicolas Maduro per oggi. Ancora una volta, i manifestanti cercheranno di raggiungere la sede dell'ufficio dell'Ombudsman, nella zona ovest di Caracas. Ieri, l'Assemblea Nazionale -in mano all'opposizione- ha dato un ultimatum all'Ombudsman, Tarek William Saab: se entro tre giorni non emette un parere ufficiale sulla sentenza (poi ritirata) con la quale la Corte Suprema si è attribuita i poteri del Parlamento, sarà aperta un'inchiesta sulla sua condotta. L'opposizione vuole che Saab dichiari che la sentenza dell'alta corte rappresenta una violazione dell'ordine costituzionale, per procedere alla destituzione dei magistrati che l'hanno firmata. Come sempre nelle ore precedenti ad una manifestazione dell'opposizione, le autorità hanno deciso la chiusura di varie stazioni della Metro e la sospensione del servizio su varie linee di autobus pendolari.