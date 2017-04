Scuola: "ponti" 1 maggio e 2 giugno, poi count down vacanze

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Mancano meno di due mesi alla conclusione dell'anno scolastico. Ancora due ponti - quelli del primo maggio e del 2 giugno - e poi entro metà giugno finiranno le lezioni in tutta Italia. I primi ad andare in vacanza saranno i ragazzi dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna per i quali lo stop è stato fissato al 7 giugno. A seguire, l'8 giugno, finirà la scuola per gli studenti di Lazio, Lombardia e Marche, mentre il 9 giugno toccherà a Sicilia, Campania, Molise e Trentino. Ultima campanella il 10 giugno, invece, per gli alunni del Piemonte, della Liguria, della Basilicata, della Calabria, della Puglia, della Toscana, della Sardegna, dell'Umbria, del Veneto e della Valle d'Aosta. Il 14 andranno in vacanza i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, mentre gli ultimi a lasciare i banchi saranno gli alunni dell'Alto Adige, il 16 giugno. Per la scuola dell'infanzia la chiusura è prevista per il 30 giugno.