Furto a Milano, presa collana di diamanti da 100mila euro

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Un furto da 100mila euro è stato commesso questo pomeriggio in via Senato 7, nel centro di Milano. Due uomini con un cappellino si sono avvicinati alla vetrina di una gioielleria attorno alle 16.30, uno dei due ha usato una mazzetta da muratore per sfondare il vetro e ha afferrato un'unica collana di diamanti dal valore di 100mila euro. Entrambi sono scappati a piedi. Le due commesse, rimaste illese dall'assalto, hanno dato l'allarme chiamando i carabinieri.