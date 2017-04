(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Slitta la ripresa del traffico ferroviario sulla linea del Brennero a Bressanone, dopo l'incidente con un treno-cantiere che martedì notte è costato la vita a due operai. Sono proseguiti anche di notte i difficili lavori di repristino dei binari. Dovevano infatti prima essere rimossi migliaia e migliaia di tonnellate di rottami e traversine in cemento. La riattivazione del binario in direzione sud, prevista in un primo momento per oggi, con ogni probabilità slitterà alle prime ore di venerdì. Proseguono perciò i servizi sostitutivi per i treni passeggeri, mentre i treni merci vengono deviati per Tarvisio oppure la Svizzera.