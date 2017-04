Paura a Londra e Berlino: momenti di tensione a Westminster e in un ospedale

Paura a Berlino e Londra. Aveva due coltelli da cucina, fra cui uno di quelli per affettare il pane, l’uomo fermato oggi da agenti armati della polizia britannica in Parliament Street, a Londra, fra il palazzo di Westminster, sede del parlamento, e i principali edifici governativi dell’area di Whitehall, a Londra. Lo riportano i media sulla base delle prime informazioni. E'stato accusato di aver progettato "un’azione terroristica» riferisce Scotland Yard, senza precisare per ora quali fossero esattamente le sue intenzioni e il suo obiettivo. Nella capitale tedesca, invece, la polizia ha sparato a un uomo nei pressi del pronto soccorso di un ospedale nel quartiere di Kreuzberg a Berlino e l’ha ferito ad una gamba. Non sono chiari al momento i motivi, nè se a sparare siano stati uno o più agenti.