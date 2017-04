Papa proroga card. Bassetti vescovo di Perugia

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Papa Francesco ha disposto la proroga del mandato dell'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, con la formula "donec aliter provideatur" (fino a nuova decisione). Lo ha fatto con una lettera personale giunta al porporato. Il cardinale Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro dal luglio 2009, ha superato il 7 aprile la soglia dei 75 anni, età in cui è prevista la rinuncia alla guida della diocesi. "E' vero il Papa mi ha prorogato", ha detto Bassetti al telefono con l'ANSA. La lettera è stata subito colta come un segnale da parte del Papa in vista della nomina del nuovo presidente della Cei, che sarà scelto dal Papa stesso dopo le votazioni nell'assemblea dei vescovi di fine maggio. Alla domanda se si tratti in effetti di una indicazione del Pontefice per la presidenza Cei, Bassetti ha risposto con un "no comment". Attuale vicepresidente della Cei per l'Italia centrale, è stato fatto cardinale dallo stesso papa Francesco nel concistoro del febbraio 2014.