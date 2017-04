Incidente Brennero: domani riapertura linea ferroviaria

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, è prevista per domani la riapertura su entrambi i binari della linea ferroviaria del Brennero, chiusa dopo l'incidente con due morti a Bressanone. Lo comunica Rfi. Sono oltre 60 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, al lavoro 24 ore su 24 per ripristinare l'infrastruttura ferroviaria. Attualmente, tutti i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati rimossi dalla sede ferroviaria mentre sono in corso le attività per la riparazione dell'infrastruttura, rimasta seriamente danneggiata. Fino alla riapertura, prevista infatti per domani, proseguiranno i servizi sostitutivi con autobus tra le stazioni di Bressanone e Brennero per i treni regionali ordinari, tra le stazioni di Bolzano e Brennero per i treni regionali veloci e tra Innsbruck e Bolzano per i treni internazionali. E' invece regolare il traffico dei treni regionali sulla relazione Fortezza - San Candido.