(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 APR - "La comunità francescana del Sacro Convento di Assisi segue con particolare attenzione e con la preghiera la visita di Papa Francesco in Egitto": lo sottolinea il custode padre Mauro Gambetti. "All'intercessione di San Francesco i frati - afferma il custode - affidano gli incontri che nei prossimi giorni il Santo Padre vivrà in Egitto alla ricerca di pace. Questo viaggio per noi francescani apre simbolicamente anche un cammino verso l'ottocentesimo anniversario dello storico incontro del 1219 tra il Santo della Pace e il Sultano Melek-al-Kamel - conclude padre Gambetti -, tra Cristiani e Musulmani". (ANSA).