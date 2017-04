Raggi: non saremo ostaggio abusivi, avanti stop centurioni

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Stop abusivi a Roma. Città non può essere ostaggio di centurioni e risciò. Cambiamento va avanti. Nuovo regolamento decoro per tutelare città". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo che il Tar ha sospeso la sua ordinanza del 1 dicembre scorso."Il divieto di esibizione di figuranti come i centurioni in prossimità dei monumenti del centro di Roma serve a preservare il decoro di questa area di pregio", "i motivi di sicurezza e decoro che sottendono l'ordinanza permangono. Per questo andremo avanti con una regolamentazione definitiva". scrive in una nota l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Adriano Meloni.