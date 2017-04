Intrappolato in un burrone nell' Himalaya, trovato vivo dopo 47 giorni

E’ stato ritrovato vivo il giovane taiwanese di 21 anni dato per disperso sull'Himalaya 47 giorni dopo che si erano perse le sue tracce e della sua fidanzata. Lo scrive The Himalayan Time precisando che la compagna, 18 anni, è stato trovata morta. La coppia era stata data per dispersa lo scorso 10 marzo, due giorni dopo essersi messa in viaggio per un’escursione.

I due erano rimasti intrappolati in un burrone a circa 2.600 metri di altitudine dopo una fortissima nevicata che ha colpito la regione di Dhading nel Nepal. Il giovane ha perso una trentina di chili e adesso è ricoverato a Kathmandu dopo essere stato trasportato in ospedale con un elicottero. Per sopravvivere i due hanno mangiato della neve e del sale dopo avere finito le provviste.